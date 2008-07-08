Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО називає заяву голови НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНИ про можливість спільного з Росією розробляння шельфу Чорного моря його особистою думкою.

Про це вона сказала, коментуючи на прохання кореспондента УНІАН заяву О.ДУБИНИ, зроблену ним в інтерв`ю «Дзеркалу тижня».

«Це особисте бачення ДУБИНИ. Я можу сказати, що Україна здатна своїми силами розробляти шельф (Чорного моря - УНІАН) і, крім того, я в жодному разі й ніколи не допущу акціонування і приватизації НАК «Нафтогаз України» - це виключається повністю», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що «Нафтогаз» залишиться державною компанією.

«Враховуючи злодійкуватість нашого політикуму, до ”Нафтогазу” хай навіть не торкаються, і транзитна система повинна залишатися у держави», - наголосила прем`єр.

Як повідомлялося, голова Правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА пропонує укласти договір про спільне розробляння Чорноморського шельфу України з російським «Газпромом». Про це він заявив в інтерв`ю «Дзеркалу тижня» (№ 25 (704) 5-11 липня 2008).

«Я запропонував би укласти договір про спільну розробку Чорноморського шельфу України з «Газпромом» і договір про спільну розробку газових родовищ на території Російської Федерації. Ми з ними - там, вони з нами - тут», - сказав О.ДУБИНА.

«Ми готові з ними розробляти українські родовища на шельфі й віддавати їм нафту в обмін на газ, який нам більш цікавий, - уточнив він. - Хай «Газпром» на умовах УРП (угоди про розділення продукції) забирає собі видобуту на шельфі нафту, а ми - на умовах УРП заберемо видобутий спільно газ».

О.ДУБИНА також вважає, що «Нафтогаз України» потрібно готувати до оцінювання і подальшого акціонування, тобто на майбутній продаж.

Він наголосив, що на базі НАК «Нафтогаз України» має бути побудовано великий бізнес.