Ющенко цікавиться, чи законно призначили начальника міліції Криму

До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо відповідності Конституції (конституційності) розпорядження Кабінету міністрів України від 18 червня 2008 року №855 «Про призначення Миколи ІЛЛІЧОВА заступником міністра внутрішніх справ України – начальником Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2007 року міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО призначив М.ІЛЛІЧОВА в.о. начальника кримської міліції.

13 червня 2008 року Ю.ЛУЦЕНКО підписав подання на ім`я прем`єр-міністра України про призначення М.ІЛЛІЧОВА заступником міністра МВС України – начальником ГУ кримської міліції.

18 червня Верховна Рада Криму відмовилася погоджувати призначення М.ІЛЛІЧОВА на посаду начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму. Того ж дня Кабмін призначив М.ІЛЛІЧОВА на посаду.

20 червня Президія ВР Криму звернулася до Президента В.ЮЩЕНКА з проханням припинити дію законодавчого акту Кабінету Міністрів про призначення М.ІЛЛІЧОВА на посаду.

4 липня Президент зупинив дію розпорядження Кабміну про призначення М.ІЛЛІЧОВА. Президент вважає, що це розпорядження видане Кабміном усупереч Конституції України.

Міністерство внутрішніх справ України наполягає на повній відповідності призначення заступника міністра – начальника Головного управління МВС в Автономній Республіці Крим базовому закону – Закону України «Про міліцію».