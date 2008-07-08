У Криму зібрали більше мільйона тонн зерна

Сільгосппідприємства Криму зібрали більше мільйона тонн зерна.

Про це повідомляє прес-служба Ради міністрів Криму.

Врожайність по Криму - 28,2 ц/га, це на 7 ц більше, ніж у минулому році.

За оперативними даними Міністерства аграрної політики АРК, найвища врожайність в Криму - в Красногвардійському районі (35 ц/га).

На полях Криму щодня працюють 2095 комбайнів.

Як повідомляв УНІАН, кримські аграрії цього року мають намір зібрати більше 1,5 млн. т зерна.