У Криму зібрали більше мільйона тонн зерна
18:00, 08 липня 2008Крым
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Врожайність - 28,2 ц/га
Сільгосппідприємства Криму зібрали більше мільйона тонн зерна.
Про це повідомляє прес-служба Ради міністрів Криму.
Врожайність по Криму - 28,2 ц/га, це на 7 ц більше, ніж у минулому році.
За оперативними даними Міністерства аграрної політики АРК, найвища врожайність в Криму - в Красногвардійському районі (35 ц/га).
На полях Криму щодня працюють 2095 комбайнів.
Як повідомляв УНІАН, кримські аграрії цього року мають намір зібрати більше 1,5 млн. т зерна.
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