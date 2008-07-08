Україні обіцяють дощі

9 липня в Україні, крім Криму та Приазов`я, за прогнозами синоптиків очікуються грози, вдень у центральних, Одеській та Миколаївській областях місцями пройдуть сильні дощі, град, шквали 15-20 м/с. Вітер південно-західний, у західній частині північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 20°; вдень 20-25°, на півдні та сході місцями 28-30°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 11-16°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 10-11 липня буде хмарна погода з проясненнями. 10 липня очікуються грозові дощі (у східній частині - невеликі), подекуди град, у центральних, Одеській, Миколаївській областях, а вдень і на півночі Лівобережжя місцями сильні дощі. 11 липня пройдуть невеликі короткочасні дощі, грози; вдень у західній та південній частині переважно без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, 10 липня у південній та східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів 15-20°; вдень 21-26°, 10 липня у західних, північних та центральних областях 18-23°, 11 липня у південній частині 23-28°; у Карпатах вночі 7-12°, вдень 10-15°.

12-13 липня - без опадів, лише вночі 12 липня у східній частині, Криму та Приазов`ї, вдень 13 липня на крайньому заході місцями пройде короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі істотно не зміниться; вдень підвищиться до 26-31°, у південній та західній частині до 33°.