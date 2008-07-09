У Балаклаві відновлять будинок, де жила поетеса Леся Українка

Протягом року у Балаклаві (Севастополь) відновлять будинок, де жила Леся Українка - колишню дачу актриси Соколової, у верхному флігелі якої з 26 серпня по 12 жовтня 1907 року проживала видатна українська поетеса під час свого лікування в Криму.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив виконавчий директор місцевого підприємства «Аквалайн Плюс» Сергій НЕБУТОЗ

За його словами, окрім відновлення даного будинку (УНІАН: близько року тому будинок, який знаходився в аварійному стані, було повністю розібрано з метою подальшого його відновлення) підприємство також повністю відновить у первозданному вигляді ще три архітектурні споруди на набережній, що становлять історичну цінність.

За інформацією С.НЕБУТОВА, проект реконструкції будинків проходить зараз державну експертизу, після чого розпочнуться відповідні роботи. Він додав, що 7 липня підприємство уклало відповідну угоду з генеральним підрядником.