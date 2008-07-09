Ряд підприємств Севастополя створять виноробну корпорацію

Ряд підприємств Севастополя, які вирощують та реалізують фрукти, ягоди, а також – виробляють виноматеріали, створять корпорацію «Перший національний виноробний холдинг» (Дніпропетровськ).

Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ «Інкерманський завод марочних вин» (Севастополь), ТОВ «Качинський +» (с. Андріївка, Севастополь) та Радгоспу-заводу ім. Поліни Осипенко (с. Осипенко, Севастополь) на створення корпорації.

Як повідомляє АМКУ, метою діяльності корпорації є координація її учасників для вирішення спільних економічних та соціальних завдань, забезпечення розвитку виноробної галузі тощо.