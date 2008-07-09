У Севастополі викрили земельного афериста

У Севастополі за матеріалами дослідчої перевірки, проведеної працівниками відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю, викрито земельного афериста.

Як повідомляє прес-служба МВС України, 38-річний чоловік з метою заволодіння чужим майном (земельними ділянками для ведення особистого селянського господарства з метою подальшого перепродажу) організував і провів ряд зборів трудових колективів у лікарні та дитячому садку Балаклавського району. На зборах, керуючись ч.1 ст.121 Земельного кодексу України, де вказано, що «громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності для ведення особистого селянського господарства – не більше два гектара», ділок запропонував людям скористатися цим правом на отримання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства із земель, що знаходяться в постійному користуванні колективного сільськогосподарського підприємства. Аферист переконував членів трудових колективів у тому, що самостійно, без фінансових вкладень, ті не зможуть скористатися своїм правом на отримання земельних ділянок.

Водночас, зловживаючи довірою потенційних пайовиків, спритник запропонував громадянам свої послуги в отриманні ними земельних ділянок площею 0,33 га за їх згоду у подальшому продажу йому цих ділянок за 3000 доларів США. З такою пропозицією погодилися 63 людини – працівники лікарні і дитячого садку одного з селищ, які переважно є пенсіонерами та мають низький рівень доходів.

З метою оформлення документації на земельні ділянки вони передали підприємцю довідки з місця роботи, ксерокопії паспортів та заяви про виділення землі для ведення особистого селянського господарства. Окрім цього, довірливі громадяни, діючи за вказівкою підприємця, заздалегідь оформили в нотаріуса довіреність на представлення їх інтересів, а також заповіт і попередній договір про наміри продати в майбутньому земельні ділянки у разі оформлення на них права власності приватного підприємця. Однак у жодному з документів не вказувалася площа земельної ділянки, у тексті були порожні місця, куди згодом спритник вписав площу – два гектара. Після оформлення усіх цих документів, підприємець передав кожному з 63 громадян по 3 тисячі доларів США.

На підставі довіреності, шахрай звернувся до Севастопольської міської державної адміністрації із заявами про виділення земельної ділянки у розмірі два гектара кожному для особистого селянського господарства. "Отримавши офіційну відмову, він звернувся від імені громадян до Балаклавського районного суду з позовними заявами про передачу в приватну власність земельних ділянок площею два гектара. На підставі рішень суду 63 громадянам було виділено по два гектара землі, хоча насправді громадяни вважали, що їм виділено по 0,33 га. Загалом було виділено 126 гектарів із земель резервного фонду колективного сільськогосподарського підприємства", - йдеться у повідомленні.

На 126 га були оформлені державні акти на право приватної власності, які чоловік, використовуючи раніше отримані ним довіреності, мав намір привласнити, завдавши таким чином державі збитки на суму понад 2,18 млн. грн.

Стосовно приватного підприємця порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину передбаченого ч.4 ст.190 "Шахрайство" Кримінального кодексу України.