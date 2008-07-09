Прем`єрка привітала Крим з першим мільйоном тонн зерна

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала Автономну Республіку Крим зі збором першого мільйона тонн зерна.

Про це повідомляє Управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів України.

"Щиро вітаю від імені Уряду вас і всіх хліборобів Криму з намолоченим першим мільйоном тонн зерна нового врожаю в АР Крим", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр зазначила, що у цьому році працівники сільського господарства Криму виявили високий професіоналізм, відданість важкій, але дуже важливій для суспільства хліборобській справі.

Глава Уряду висловила переконання, що трудові досягнення кримчан стануть прикладом для аграріїв всієї держави, і Україна зробить справжній прорив у розвитку агропромислового комплексу. “Від імені Уряду щиро дякую хліборобам Криму за самовіддану працю, і зичу нових трудових успіхів на хлібній ниві”, - підкреслила прем’єр-міністр.