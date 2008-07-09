Президент Польщі не приїде на YES

Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ не братиме участі у саміті Ялтинської європейської стратегії (YES).

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, за інформацією Канцелярії Президента Польщі, Л.КАЧИНСЬКИЙ вирішив залишитися в країні з огляду на дискусії у справі інсталяції в Польщі елементів ПРО.

За даними директора Бюро закордонних справ Канцелярії Президента Маріуша ХАНДЗЛІКА, Л.КАЧИНСЬКИЙ має намір ознайомитися із інформацією про візит до Вашингтона міністра закордонних справ Радослава СІКОРСЬКОГО, ”спільно із урядом слідкувати за переговорами і підтримувати ці переговори”.

Л.КАЧИНСЬКИЙ мав 10 липня відкрити конференцію, присвячену співпраці України із Європейським Союзом.

Як повідомляв УНІАН, 5-й щорічний самміт YES пройде 10-13 липня в Ялті. Серед його учасників – прем`єр-міністр Великобританії у 1997-2007 роках Тоні БЛЕР, президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ, керуючий директор Міжнародного валютного фонду (МВФ) Домінік СТРОС-КАН, президент Польщі у 1995-2005 роках і член правління YES Олександр КВАСНЄВСЬКИЙ.

Крім того, у дискусіях візьмуть участь провідні стратеги найбільших політичних партій США - республіканець Карл РОУВ, екс-заступник глави Адміністрації Президента Джорджа БУША-молодшого, головний стратег президентських виборчих кампаній Дж.БУША, а також демократ Боб ШРАМ, політичний консультант виборчих кампаній Альберта ГОРА і Джона КЕРРІ. Модератором дискусій виступить президент Ради з Міжнародних відносин (Council on Foreign Relations) Ричард ХААС.

Всього у саміті візьмуть участь понад 160 політиків, громадських діячів, бізнесменів і дипломатів з понад 20 країн світу.

*** Ялтинська Європейська Стратегія (YES) - незалежна міжнародна організація, що об`єднує відомих політиків, бізнесменів, громадських діячів і журналістів з метою реформування України і сприяння її вступу в ЄС.