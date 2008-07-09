У Середземному морі фрегат ВМС переслідував судно терористів

В рамках операції НАТО у Середземному морі “Активні зусилля” фрегат Військово-Морських сил Збройних сил України “Гетьман Сагайдачний” виявив в районі свого патрулювання підозріле судно та відпрацював щодо нього антитерористичні заходи.

Про це УНІАН сьогодні повідомили в Управлінні прес-служби Міністерства оборони.

Як йдеться у повідомленні, ввечері 8 липня у Середземному морі екіпаж українського фрегату “Гетьман Сагайдачний” у зоні своєї відповідальності виявив підозріле судно, яке свого часу потрапило до спеціального переліку НАТО.

“Після наполегливих спроб зв’язатися з судном та його відмови спілкуватися з нами у радіомережі, командуванням походу було прийняте рішення про переслідування”, - повідомив командир походу - начальник Центру морських операцій ВМС України капітан 2-го рангу Денис БЕРЕЗОВСЬКИЙ.

Він додав, що фрегат “Гетьман Сагайдачний” оперативно змінив плановий маршрут патрулювання і взяв курс на зближення з судном, яке виявилося суховантажем однієї з близькосхідних країн.

Сьогодні вранці з українського фрегату розпочали візуальне спостереження за судном з метою виявлення підозрілих дій на його верхній палубі.

У Міноборони зазначають, що українські військові моряки були готовими до можливого застосування екіпажем підозрілого судна зброї або скидання за борт нелегального вантажу.

Після виходу судна з визначеного району патрулювання українського фрегату, штабом операції було вирішено передати естафету стеження за суховантажем силам НАТО.