Штормове попередження - в Криму

У зв`язку з очікуваним погіршенням погодних умов у Криму оголошено штормове попередження.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС України в Криму.

За інформацією синоптиків, погіршення погодних умов на території автономії очікується з другої половини сьогоднішнього дня, а також 10 липня. Можливі сильні зливи, грози, град, пориви вітру до 15-20 метрів на секунду, повідомили в МНС.

Рятувальники нагадують громадянам про необхідність дотримуватись заходів безпеки в разі перебування в грозовому фронті, просять бути вкрай обережними на дорогах.

Також в МНС радять жителям і гостям Криму за можливості утриматись від прогулянок у гірничо-лісовій місцевості і нагадують, що купання під час шторму категорично забороняється.

У разі виникнення надзвичайних пригод необхідно телефонувати 01.