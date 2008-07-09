Грач хоче на канікули і звинувачує Ющенка в диктатурі

Член фракції КПУ, лідер комуністів Криму Леонід ГРАЧ вважає, що пропозиція Президента України Віктора ЮЩЕНКА до парламенту не йти на канікули, доки не буде ухвалений законопроект щодо внесення змін до держбюджету, є диктатом з боку Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у коментарі журналістам.

Л.ГРАЧ наголосив, що поточна сесія Верховної Ради має закритися згідно із Конституцією наступного тижня. «Якщо Президент звик порушувати Конституцію, то це не означає, що і Верховна Рада має робити те саме. Що це за диктат?», – запитав народний депутат.

Він наголосив, що парламент є самостійним органом влади, і тому ніколи не допустить тиску на себе.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 липня, Президент звернуся до Верховної Ради з проханням не йти у відпустку, поки не буде ухвалено зміни до державного бюджету на 2008 рік і законодавства щодо судової реформи.