Футбольні ворота вбили хлопця
17:38, 09 липня 2008Крым
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Нещасний випадок у Криму
У Бахчисарайському районі Криму 19-річний хлопець загинув під футбольними воротами, що впали.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України в Криму, нещасний випадок відбувся під час перерви гри у футбол.
”Хлопець вирішив підтягтися на руках на перекладині футбольних воріт, важка металева конструкція гойднулася і звалилася на нього”, - повідомили в МНС. Юнак опинився під 80-кілограмовими воротами.
На місце події прибула мобільно-оперативна група МНС Бахчисараю і ”швидка допомога”. Проте врятувати хлопця не вдалося – він помер по дорозі в лікарню.
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