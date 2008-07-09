Футбольні ворота вбили хлопця

У Бахчисарайському районі Криму 19-річний хлопець загинув під футбольними воротами, що впали.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України в Криму, нещасний випадок відбувся під час перерви гри у футбол.

”Хлопець вирішив підтягтися на руках на перекладині футбольних воріт, важка металева конструкція гойднулася і звалилася на нього”, - повідомили в МНС. Юнак опинився під 80-кілограмовими воротами.

На місце події прибула мобільно-оперативна група МНС Бахчисараю і ”швидка допомога”. Проте врятувати хлопця не вдалося – він помер по дорозі в лікарню.