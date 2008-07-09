Тимошенко похвалила Крим за дефляцію

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО рекомендує п`яти областям, в яких у червні зареєстровані якнайгірші показники інфляції, створити антиінфляційні штаби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«П`ять найгірших областей – Полтавська, Київська, Луганська, Хмельницька області і місто Київ. Я звертаюся і до голів обласних держадміністрацій, звертаюся і до мерів міст терміново створити антиінфляційні штаби і терміново почати професійну роботу так, як це зроблено в Сумській, Одеській, Закарпатській, Чернівецькій і Миколаївській областях і Автономній Республіці Крим», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр також закликала керівників регіональної влади «не йти на поводу у політичних інтриг, не займатися роздуванням інфляційних процесів замість того, щоб їх припиняти, маючи інструменти в руках».

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, найсуттєвіший вклад у зниження інфляційних процесів зробила Сумська, Одеська, Закарпатська, Чернівецька, Миколаївська області, а також АРК. Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що ще дванадцять областей, зокрема Кіровоградська, Тернопільська, Севастопольська, Херсонська і Дніпропетровська, також показали дефляційні процеси.

При цьому голова уряду звернула особливу увагу на ситуацію в Києві. За її словами, столиця України є «лідером усіх інфляційних процесів, тому що пан ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сам і володіє тими підприємствами, які виробляють і хліб, і інші продукти харчування, які і створюють цю інфляцію».

«На жаль, під час виборів (мера міста Києва – УНІАН) була показуха, а після виборів три шкури з киян здирає. Я хочу, щоб кияни, які віддали свої голоси за цього унікального мера, звернули увагу, що після виборів про них забули, і сьогодні в Києві найбільша штучна, абсолютно економічно необгрунтована інфляція», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.