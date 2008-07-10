7-9 липня у Севастополі горіли 5 автомобілів.

Як повідомляє Відділення пропаганди та зв’язків із громадськістю управління МНС у Севастополі, 7-го липня сталася пожежа легковика Mercedes-Benz ML 320, 2001 року випуску, вдень 8-го липня згоріла вантажна ГАЗель, 1995 року випуску.

У ніч з 8 на 9 липня на території автостоянки спалахнув новенький Lexus, а ще вогнем був пошкоджений сусідній Nissan, 1998 року випуску.

Крім того, МНСники гасили палаючий Hyundai (2005 р.в.).

Встановлюється причина спалахів автомобілів, триває розслідування.