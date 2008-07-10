У Севастополі горіли 5 автомобілів
09:09, 10 липня 2008Крым
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Триває розслідування
7-9 липня у Севастополі горіли 5 автомобілів.
Як повідомляє Відділення пропаганди та зв’язків із громадськістю управління МНС у Севастополі, 7-го липня сталася пожежа легковика Mercedes-Benz ML 320, 2001 року випуску, вдень 8-го липня згоріла вантажна ГАЗель, 1995 року випуску.
У ніч з 8 на 9 липня на території автостоянки спалахнув новенький Lexus, а ще вогнем був пошкоджений сусідній Nissan, 1998 року випуску.
Крім того, МНСники гасили палаючий Hyundai (2005 р.в.).
Встановлюється причина спалахів автомобілів, триває розслідування.
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