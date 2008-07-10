Турист зірвався з Аю-Дага в Криму
11:26, 10 липня 2008Крым
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Хлопець отримав травми
У Криму альпіністи МНС врятували туриста з Харкова, котрий зірвався зі скелі.
Як повідомляє прес-служба МНС, 20-річний турист із Харкова під час сходження на гору Аю-Даг впав із крутого скельного схилу (висотою 20 метрів) та отримав травми середньої важкості.
Альпіністи Ялтинського гірського пошуково-рятувального взводу МНС підняли постраждалого вгору, надали йому медичну допомогу та передали лікарям „швидкої”.
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