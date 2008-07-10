Нове нафтове родовище відкрили в Криму

Дочірнє підприємство «Кримгеология» НАК «Надра України» відкрило нове нафтове родовище - Балочне (Феодосійський район).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАК «Надра України».

У повідомленні наголошується, що під час випробування пошукової свердловини №1 з інтервалу 970-972 м одержана фонтануюча притока нафти дебітом 5,5 куб.м./доба.

На даний час проводяться дослідження свердловини для подальшого її введення в пробну експлуатацію на предмет вивчення можливостей видобування.

Оцінка запасів родовища буде проведена після буріння ще двох розвідувальних свердловин.

Буріння проводилося за рахунок державного бюджету.

Як повідомлялося, в березні ц.р. дочірнє підприємство «Західукргеологія» НАК «Надра України» отримало важливі геологічні результати геологорозвідувального буріння в новій геологічній зоні Карпатських гір.

Зокрема, в одній із параметричних свердловин Симаківської площі Волосянської ліцензійної ділянки (Львівська обл.) з глибини 880 м вперше в зоні одержана притока природного газу дебітом 70 тис. кубометрів/доба.

Довідка УНІАН. НАК «Надра України» створена відповідно до Указу Президента України №802 від 14 червня 2000 року «Про заходи з підвищення ефективності управління підприємствами в області геології» з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

2007 рік НАК «Надра України» закінчила з чистим збитком 24,004 млн. грн., що на 8,3% менше збитку за 2006 рік.