Росія підриває незалежність України – проект резолюції Сенату США

Уряд Росії підриває незалежність сусідніх держав України і Грузії за допомогою військових загроз, економічного бойкоту і обмеженням поставок енергоресурсів.

Це констатує голова комітету з міжнародних питань Сенату США Джозеф БАЙДЕН у проекті резолюції, внесеної вчора на розгляд верхньої палати законодавчого органу США.

Текст резолюції, присвяченої зверненню до лідерів «великої вісімки» з побажанням забезпечити ефективніші і конструктивніші відносини з Росією, розміщено на офіційній Веб-сторінці сенатора Дж.БАЙДЕНА.

У документі сенатор високо оцінює роль і значення Російської Федерації в глобальній системі міжнародних відносин. Разом з тим, Дж.БАЙДЕН відзначає, що внутрішня і зовнішня політика російських лідерів часто ставить їх країну у суперечність зі США та іншими членами «великої вісімки».

У резолюції також згадується, що в грудні минулого року Росія припинила виконання умов Договору про звичайні збройні сили в Європі, який є наріжним каменем регіональної стабільності.