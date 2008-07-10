Активісти Вітренко встановили намети в районі Донузлава

Активісти Блоку Наталії Вітренко встановили наметове містечко в кримському смт Новоозерне поблизу озера Донузлав на знак протесту проти проведення в Україні навчань «Сі Бриз-2008».

Як сказано в повідомленні Кримського республіканського комітету Прогресивної соціалістичної партії України, переданому агентству УНІАН, Антинатівський табір у Новоозерному є ланкою боротьби Блоку Вітренко» з «військовими навчаннями НАТО» – «Сі Бриз - 2008», як і наметові містечка в Одеській, Миколаївській, Запорізькій областях.

У плани ПСПУ входить створення кількох таборів у різних точках Криму, а також мобільних агітаційних пунктів в Армянську, Джанкої, Керчі, Сімферополі та Феодосії.

Як повідомляв УНІАН, у червні Наталія ВІТРЕНКО заявила, що ПСПУ має намір зірвати навчання «Сі Бриз-2008».

У Міністерстві оборони впевнені, що акції протесту не перешкодять проведенню навчань.