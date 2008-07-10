Міськадміністрація Севастополя засуджує дії зачинщиків зіткнень

Севастопольська міська державна адміністрація засуджує дії зачинщиків зіткнень 5 липня на Графській пристані. Про це йдеться в її «Зверненні до севастопольців у зв`язку з ситуацією, що склалася в результаті установки ВМС Збройних Сил України на Графській пристані пам`ятної дошки на честь 90-річчя підйому українських прапорів на кораблях Чорноморського флоту», текст якого переданий УНІАН.

Як наголошується в зверненні, «акт вандалізму, спровокований хуліганами, є, по суті, спробою розпалити в місті міжнаціональну ворожнечу, зруйнувати цивільне взаєморозуміння і згоду в регіоні. Пікетники продемонстрували крайню нетерпимість до інших думок. Поважаючи героїчне минуле та історичну місію Севастополя, ми зобов`язані в нашому багатонаціональному полікультурном регіоні зважено і відповідально ставитися до осмислення складних, деколи трагічних фактів нашого загального минулого».

У зверненні, підписаному головою Севастопольської міської держадміністрації Сергієм КУНІЦИНИМ, також говориться, що «учасники пікету, які зірвали дошку, не обмежилися скоєним, вступивши в силове протистояння з військовослужбовцями і працівниками міліції». У той же час, підкреслюється в документі, «організатори протизаконної акції не могли не знати, що морякам строкової служби військовий статут забороняє вступати в силове протистояння з цивільним населенням, тому що матроси покликані його захищати. Тільки витримка і цивільна відповідальність керівників флоту і органів внутрішніх справ не дозволили цій провокації дійти до критичної межі».

У зверненні також йдеться, що «хуліганські дії пікетників призвели не тільки до псування комунального майна, але і поставили під загрозу життя і здоров`я навколишніх людей. Провокатори нанесли тілесні ушкодження матросам строкової служби, обрушили встановлені будівельні ліси, залили фарбою стіни пристані і причал, зірвали вітальний плакат, присвячений 16-річчю з дня заснування ВМС України з арки Графської пристані».

Міська адміністрація засуджує «діяльність громадсько-політичних лідерів, готових піти заради досягнення своєї мети на самі крайні дії, ставлячи під загрозу благополуччя городян і гостей Севастополя».

Як говориться в зверненні, «5 липня 2008 року представники ряду політичних партій і громадських рухів (зокрема, Партії регіонів, ПСПУ, «Російського блоку», «Російської общини Севастополя»), декілька десятків радикально настроєних жителів міста перешкодили установці військовослужбовцями ВМС ЗС України на Графській пристані пам`ятної дошки на честь 90-річчя підйому українських прапорів на кораблях Чорноморського флоту в 1918 році». Разом з тим, «командування Військово-морських сил України, як ініціатор установки пам`ятного знаку, одержало в законному порядку всі необхідні документи, зокрема дозвіл Державної служби з питань національної культурної спадщини. Це дало повне право військовим морякам України приступати до установки пам`ятної дошки».

У документі також повідомляється, що в даний час слідчим управлінням МВС України в місті Севастополі порушена кримінальна справа за фактом злісного хуліганства. «За останні три роки це перша кримінальна справа, порушена за наслідками політичної акції. Будуть прийняті всі необхідні заходи для виявлення організаторів і учасників протиправних дій. Винні в розпалюванні протистояння і псуванню комунального майна притягатимуть до відповідальності у встановленому законом порядку».

Міська адміністрація також підкреслює, що, за даними керівництва Управління МВС в Севастополі, лідери ряду місцевих громадських організацій і політичних партій готують нові резонансні акції.

Севастопольська міська держадміністрація звертається до керівництва міської Ради із закликом «зібратися за столом переговорів разом з керівниками політичних партій і рухів, командуванням двох флотів, представниками ради ветеранів і обговорити суспільно-політичну ситуацію в місті, виробити загальні превентивні заходи для підтримки громадського порядку і збереження цивільного миру в нашому загальному будинку – Севастополі», йдеться у зверненні.