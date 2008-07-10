Нємцов: Україна далека від Європи, але набагато ближче, ніж Росія

На думку опозиційного російського політика Бориса НЄМЦОВА, в Україні зараз демократія, тому вона ближче до Європи, ніж Росія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.НЄМЦОВ сказав журналістам в Ялті, де 10-13 липня проходить 5-й саміт «Ялтинська європейська стратегія» (YES).

«Зараз Україна, звичайно, ближче, і не тільки географічно, але і політично», - вважає Б.НЄМЦОВ.

За його словами, після Помаранчевої революції в Україні з`явилася демократія. Разом з тим, відзначив Б.НЄМЦОВ, в Росії досі – автократія. «Одне безперечно – в Україні демократія. Так, з неподобствами та із з`ясуванням відносин між Юлею, Вітею і ще одним Вітею та іншими. Але, однак, народ український щось означає. Навіть якщо політики дуже цинічні, егоїстичні, лицемірні, вони повинні з народом українським рахуватися. А в Росії - автократія. І, на жаль, думка громадян мало кого цікавить», - сказав російський політик.

При цьому він додав: «Ви далекі від Європи, але набагато ближче, ніж Росія».