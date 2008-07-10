Квасневський: конфронтація в Україні заважає вступові в ЄС

Тривала політична конфронтація в Україні заважає перспективі вступу країни до Європейського Союзу, вважає екс-президент Польщі, член правління «Ялтинської європейської стратегії» (YES) Александр КВАСНЕВСЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.КВАСНЕВСЬКИЙ сказав сьогодні журналістам в Ялті, де 10-13 липня проходить 5-й саміт YES.

За словами А.КВАСНЕВСЬКОГО, в ЄС хочуть почути від України, коли тут припиняться всі конфлікти.

«Політична конфронтація – це частина демократії, але коли вона продовжується так довго, тоді це складно», - сказав екс-президент Польщі.

За його словами, всім українським політикам «треба разом йти вперед і ухвалювати ті рішення, які потрібні, щоб стати членом Європейського Союзу».

При цьому він відзначив, що дивиться на європейське майбутнє України з оптимізмом. На думку А.КВАСНЕВСЬКОГО, Україна може вступити до ЄС в перспективі, в 2020 році.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня в Ялті розпочинає роботу 5-й щорічний саміт міжнародної мережі "Ялтинська європейська стратегія" (YES) - найбільший і найвпливовіший неурядовий форум з питань України та Європейського Союзу.

У саміті візьмуть участь понад 160 політиків, бізнесменів, громадських діячів, дипломатів і журналістів з 20 країн світу. Саміт триватиме до 13 липня. Пленарні засідання традиційно відбудуться в Лівадійському палаці.

Серед учасників 5-го щорічного саміту організації - директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Домінік СТРОСС-КАН, Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ, віце-президент Європейського парламенту Марек СІВЕЦЬ, президент Польщі в 1995-2005 рр. Олександр КВАСНЕВСЬКИЙ, віце-президент Європейської народної партії Маріо ДАВИД, посол Російської Федерації в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН, ключові стратеги провідних політичних партій США - республіканець Карл РОУВ і демократ Боб ШРАМ.

Спеціальним гостем саміту стане британський політик і громадський діяч, прем`єр-міністр Великої Британії в 1997-2007 рр. Тоні БЛЕР, який виступить на пленарній сесії "Бачення Європи і України" 12 липня.

Українську сторону на саміті представлятимуть голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК, секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса БОГАТИРЬОВА, віце-прем`єр-міністр з питань європейської та міжнародної інтеграції Григорій НЕМИРЯ.

Головною темою саміту стануть сучасні глобальні виклики та їх вплив на Україну і Європу. "Ялтинська європейська стратегія" (YES) - незалежна міжнародна організація, що об`єднала відомих політиків, лідерів бізнесу і громадської думки та журналістів з метою реформування України і сприяння її вступу до Євросоюзу. Організація була заснована в липні 2004 року українським бізнесменом Віктором ПІНЧУКОМ.