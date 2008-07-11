Росія заявляє про неприпустимість утисків російської мови

Росія заявляє про неприпустимість односторонніх дій української сторони у зв`язку з перебуванням Чорноморського флоту Росії на території України і утисків позицій російської мови.

Як повідомляє Департамент інформації і друку Міністерства закордонних справ РФ, 10 липня в МЗС Росії відбулися консультації статс-секретаря - заступника міністра закордонних справ Російської Федерації Григорія КАРАСІНА з виконуючим обов`язки першого заступника міністра закордонних справ України Юрієм КОСТЕНКОМ.

На зустрічі були розглянуті найбільш актуальні питання нинішнього порядку денного російсько-української співпраці. Підкреслена позитивна динаміка зв`язків в торговельно-економічній сфері, що було із задоволенням відзначено в ході недавньої зустрічі в Москві голови уряду Російської Федерації Володимира ПУТІНА з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, що є співголовами Комітету з питань економічного співробітництва Російсько-Української міждержавної комісії.

Були заторкнуті також проблеми, що ускладнюють позитивний розвиток двосторонньої взаємодії, відзначає Департамент інформації і друку Міністерства закордонних справ РФ. «З російського боку, зокрема, було звернено увагу на неприпустимість односторонніх дій української сторони, пов`язаних з перебуванням Чорноморського флоту Росії на території України, на небезпечні наслідки лінії на перегляд українськими властями спільного історичного минулого і утисків позицій російської мови”.

Обговорювався графік двосторонніх політичних контактів до кінця 2008 року.

Консультації пройшли у відвертому і діловому ключі, відзначає МЗС РФ.