У ДТП в Криму загинули дві жительки Тирасполя

Дві жительки Тирасполя загинули в дорожньо-транспортній пригоді в Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ в Криму, аварія сталася напередодні в Красноперекопському районі автономії.

Жінка-водій автомобіля Toyota виїхала на смугу стрічного руху, де сталося зіткнення з автомобілем Volkswagen. Після чого Volkswagen виїхав на смугу стрічного руху, де врізався в BMW.

У ДТП загинули дві пасажирки автомобіля Volkswagen – жительки Тирасполя, 1953 і 1981 років народження. Травми одержав водій цього автомобіля – житель Тирасполя, 1953 року народження.