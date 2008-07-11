Заборгованість севастопольців за воду - 13,4 млн. грн.

У Севастополі заборгованість населення з оплати послуг державного комунального підприємства ”Севміськводоканал” становить 13,4 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції директор даного підприємства Віктор КУЧЕРЕНКО.

У той же час, додав він, борг підприємства перед ВАТ ”ЕК ”Севастопольенерго” склав 2,5 млн. грн., що загрожує найближчим часом поетапним відключенням об`єктів ДКП ”Севміськводоканал”, про що електроенергетики вже не раз попереджали.

Як зазначив В.КУЧЕРЕНКО, зростання заборгованості пов`язане не стільки з підвищенням тарифів, що мало місце в жовтні минулого року, і внаслідок цього виниклими фінансовими труднощами в значної частини населення, скільки з низькою фінансовою дисципліною абонентів, адже серед боржників є чимало і цілком забезпечених власників особових рахунків. У зв`язку з цим, пояснив директор підприємства, в Севастополі знову працюють спеціальні бригади ”Полтававодоканалу”, що використовують для відключення від води і каналізації квартири злісних неплатників пристосування ”Спрут” і ”Зигзаг”.

За інформацією В.КУЧЕРЕНКА, зокрема, минулого року, коли в місті протягом 10 днів працювала така бригада ”Полтававодоканалу”, борги юридичних і фізичних осіб були зменшені майже на 1 млн. грн.

Цього року очікується ще більший ефект від вжитих заходів, оскільки тепер замість однієї працюють дві бригади, до того ж, разом з касирами. Крім того, як сказав директор ДКП ”Севміськводоканал”, абонентам були наперед розіслані повідомлення з пропозицією погасити борг або його частину, а в певних випадках - реструктуризувати його складанням на підприємстві кредиту платежу.