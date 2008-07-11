Суд продовжив утримання під вартою учасників подій з дошкою

Ленінський районний суд Севастополя учора ввечері продовжив до 15 липня утримання під вартою Олександра КАРАВАЄВА і Дмитра СОЛОВЙОВА, яких правоохоронці затримали як активних учасників подій 5 липня на Графській пристані.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило поінформоване джерело у правоохоронних органах міста. За інформацією джерела, сьогодні у суді також має відбутися слухання справи щодо третього затриманого – отамана козачої сотні Анатолія МАРЕТІ.

За словами джерела, політичні сили, які 5 липня перешкодили встановленню пам’ятної дошки на Графській пристані, повідомили через Ленінську районну державну адміністрацію міста про те, що вони до 15 липня пікетуватимуть з 10.00 до 15.00 будинки місцевих органів влади і правоохоронних органів.

Також начальник УМВС України у місті Севастополі генерал-майор міліції Валерій ПЕТУХОВ учора повідомив журналістам, що за фактом зриву пам’ятної дошки на Графській пристані 5 липня порушено кримінальну справу.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня у Севастополі відбулося зіткнення між прихильниками партії «Руський блок», Прогресивної соціалістичної партії України і громадської організації «Російська громада Севастополя» з моряками українського флоту.

Українські військовослужбовці встановили на стіні нижнього причалу Графської пристані меморіальну дошку на честь 90-річчя підняття українських державних прапорів на кораблях російського імперського Чорноморського флоту в 1918 році. Проте активісти проросійських партій після зіткнень з моряками зірвали меморіальну дошку.