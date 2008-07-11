МДА Севастополя: аморально з боку міськради йти на канікули

Севастопольська міська державна адміністрація звертається до керівництва міської Ради «з настійним закликом зібрати в п`ятиденний термін позачергову сесію і розглянути бюджетні питання. Аморально йти на відпочинок, залишаючи місто, що має кошти, без механізму їх витрачання, а городян без води і заробітної плати».

Про це говориться в переданому УНІАН «Зверненні Севастопольської міської державної адміністрації до жителів міста-героя Севастополя з приводу рішення міської Ради від 8 липня 2008 року про денонсацію угоди про взаємодію між міською державною адміністрацією і міською Радою».

Як говориться в зверненні, «своїми діями депутатський корпус Севастополя поставив себе поза правовим полем України. В черговий раз депутатська більшість демонструє, що політичні амбіції вона ставить вище, ніж громадянський мир і згоду в регіоні, благополуччя і здоров`я своїх виборців».

«Якщо міська Рада не піде назустріч місту, адміністрація вимушена буде звернутися в судові інстанції для затвердження необхідних поправок до бюджету на користь територіальної громади в судовому порядку», йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня ц. р. Севастопольська міська рада денонсувала угоду про співпрацю з міською державною адміністрацією, підписану два роки тому головою міськради Валерієм САРАТОВИМ і головою Севастопольської міської державної адміністрації Сергієм КУНІЦИНИМ, і яка за відсутності закону про статус міста-героя Севастополя визначала певні основи взаємодії двох гілок влади (у місті її називали „малою конституцією”).

Формальним приводом для цього стало рішення Господарського суду міста Севастополя від 10 червня, який, розглянувши адміністративний позов міськадміністрації, визнав, що міськрада перевищила свої повноваження, даючи оцінку міській адміністрації у виконанні певних пунктів програми соціально-економічного розвитку міста в 2007 році, оскільки міська адміністрація не є виконавчим органом міської ради і не підзвітна їй.

В ухваленій з приводу денонсації заяві міськрада запропонувала адміністрації підготувати свої пропозиції щодо подальшого алгоритму взаємодії виконавчої і представницької влад міста, а також укласти нову угоду.

Крім того, за пропозицією голови міськради депутати вирішили не включати до порядку денного 6 питань, запропонованих міською адміністрацією, які стосуються соціально-економічних проблем міста, зокрема, “Про внесення змін в рішення міськради від 29 січня 2008 року “Про міський бюджет Севастополя на 2008 рік””, „Про затвердження тарифів на послуги з вивезення і захоронення твердих побутових відходів для населення, бюджетних установ, організацій, підприємств та інших споживачів”.