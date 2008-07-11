Ялта приймає YES

В Ялті офіційно відкрився 5 саміт міжнародної мережі «Ялтинська європейська стратегія" (Yalta European Strategy - YES).

Як передає кореспондент УНІАН, мета 5-го щорічного саміту YES - обговорення глобальних сучасних викликів, їх вплив на Україну і Європу.

У центрі уваги - нові погрози і можливості, що виникають у зв`язку зі світовими фінансовою і продовольчою кризами, проблеми нової політичної конфігурації Євросоюзу і доля Лісабонського договору, питання енергетичної безпеки, стратегій для ЄС, Чорноморського регіону та України.

Спеціальні сесії будуть присвячені аналізу політичного розвитку України та її інтеграції в Євросоюз.

Серед учасників 5-го саміту YES – керуючий директор Міжнародного валютного фонду Домінік СТРОСС-КАН, Президент Польщі в 1995-2005 роках, член Правління YES Олександр КВАСНЕВСЬКИЙ, Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ, секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА, заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ, колишній Президент України Леонід КУЧМА.

Спеціальним гостем саміту стане британський політик і громадський діяч, прем`єр-міністр Великобританії в 1997-2007 роках Тоні БЛЕР.

Усього в саміті планується участь понад 160 політиків, громадських діячів, бізнесменів і дипломатів з понад 20 країн світу. Він триватиме до 13 липня.

З вітальним посланням до учасників саміту звернулися Президент України Віктор ЮЩЕНКО, Президент Франції Ніколя САРКОЗІ.

Зокрема, Президент Франції зазначив, що «Україна має стратегічне значення для Європи». «Відтоді, коли я був обраний Президентом, я прагнув до того, щоб між ЄС і Україною встановилися особливі відносини», - йдеться в посланні Н.САРКОЗІ. За його словами, Євіанський саміт має дати вирішальний імпульс переговорам щодо нової угоди між Україною і ЄС, котра з часом буде оформлена і підписана на початку 2009 року. «Таким ми бачимо мету президентства Франції в Європейському Союзі», - сказано у зверненні Н.САРКОЗІ.

***«Ялтинська Європейська Стратегія» (YES) - незалежна міжнародна організація, котра об`єднує відомих політиків, бізнесменів, громадських діячів і журналістів з метою реформування України і сприяння її вступу в ЄС. Організація була заснована українським бізнесменом Віктором ПІНЧУКОМ.