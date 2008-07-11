У Криму викрито посадовців приватного підприємства

В Автономній Республіці Крим правоохоронці викрили посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю, які завдали збитків державі на суму понад 296 тис. гривень.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, зловмисники без отримання відповідного дозволу під час будівництва житлового кварталу з оздоровчим комплексом зняли верхній шар родючого ґрунту в прибережній смузі Чорного моря.

Міжрайонною природоохоронною прокуратурою стосовно зловмисників порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).