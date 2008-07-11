У Криму шукають чоловіка, віднесеного у море на матраці

У Криму рятувальники і вертоліт МНС ведуть пошук чоловіка, якого віднесло на надувному матраці у Чорне море.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, 10 липня о 21.05 до МНС надійшла інформація про те, що близько 16.00 в Криму з села Рибаче міста Алушта в Чорне море на надувному матраці віднесло чоловіка - жителя села Лозове Сімферопольського району.

Пошук людини у морі ведуть катер „Мерланг” МНС із трьома рятувальниками та моторний човен із трьома рятувальниками ПП „Чорноморський підводник”, а також черговий вертоліт Мі-8 МНС із Сімферополя, вздовж узбережжя – наряди прикордонної застави.

Погода в районі пошуку: вітер північно-східний 10-12 м/с, хвилювання моря – до 2 балів.

Севастопольський морський рятувально-координаційний підцентр Мінтрансзв’язку повідомив про подію судна, які перебувають у районі пошуку. На базі Севастопольського Морського координаційного аварійно-рятувального центру МНС працює штаб пошуково-рятувальних робіт.