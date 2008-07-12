Російський експерт натякає, що Україні світять проблеми Югославії

Втручання Сполучених Штатів Америки у внутрішні справи України і Європи створює великі проблеми, вважає директор російського Інституту нової економіки Сергій ГЛАЗЬЄВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ГЛАЗЬЄВ сказав сьогодні в Ялті під час 5-го саміту «Ялтинської європейської стратегії» (YES).

«Американське втручання у внутрішні справи України і Європи створює великі проблеми, - відзначив російський експерт. – Допомагають таким чином, що це створює нові і нові проблеми: ми бачимо в Югославії невирішену кризу, ми бачимо на Кавказі результати американського втручання».

За словами С.ГЛАЗЬЄВА, американське втручання у справи України, особливо в питаннях розширення НАТО, створює не лише велику напругу, а й «є ризиком, що всі плани щодо співпраці між Росією і Європою, Росією і Україною ми можемо втратити».