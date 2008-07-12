За кілька років росіяни й українці зробили велику помилку

Посол України в Російській Федерації Костянтин ГРИЩЕНКО вірить у можливість оновленого позитивного діалогу між двома державами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це К.ГРИЩЕНКО заявив сьогодні в Ялті на 5-му саміті міжнародної мережі «Ялтинська європейська стратегія», під час дискусії «Вибори в Росії і США: який їх вплив на Україну і Європу?».

«Я вірю в можливості, які дано не тільки виборами Президента Росії, а і можливостями оновленого позитивного діалогу», - сказав посол.

За словами К.ГРИЩЕНКА, за останні декілька років росіяни й українці «зробили велику помилку». «Дебати стали дуже емоційними, дуже гучними - потрібно повернутися до вирішення багатьох практичних питань», - сказав посол України в РФ. Серед них він назвав питання щодо умов функціонування Чорноморського флоту Росії до 2017 року і питання ціни на газ.