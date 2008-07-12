Яценюк дав 100% гарантію, що змін до бюджету не буде до вересня

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що зміни до державного бюджету на 2008 рік буде прийнято не раніше вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив сьогодні на прес-конференції в Ялті.

«Даю вам 100% гарантії, що зміни до бюджету не буде прийнято раніше вересня», - сказав голова ВР.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що якби в народних депутатів було бажання скликати позачергову сесію для того, щоб прийняти зміни до бюджету-2008, то він би в будь-який момент скликав її. «У цьому політичному сезоні цього не відбудеться», - сказав А.ЯЦЕНЮК про перспективи внесення змін до бюджету влітку.