В Ялті завершився п`ятий саміт YES

П`ятий саміт міжнародної мережі «Ялтинська європейська стратегія» (YES) завершився в суботу ввечері в Ялті (Крим).

Як передає кореспондент УНІАН, в ході саміту обговорювалися глобальні сучасні виклики, їхній вплив на Україну і Європу.

У центрі уваги учасників зустрічі були проблеми нової політичної конфігурації Євросоюзу, доля Лісабонського договору, питання енергетичної безпеки, стратегії Чорноморського регіону, України, ЄС.

За даними організаторів, п`ятий саміт YES відвідали понад 160 політиків, громадських діячів, бізнесменів і дипломатів з різних країн світу.

Спеціальним гостем саміту став британський політик і громадський діяч, прем`єр-міністр Великобританії в 1997-2007 роках Тоні БЛЕР.

Серед учасників п`ятого саміту також були директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Домінік СТРОСС-КАН, президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ, президент Польщі в 1995-2005 роках, член правління YES Олександр КВАСЬНЄВСЬКИЙ, колишній президент України Леонід КУЧМА і багато інших.

Українську сторону на саміті представляли секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА, голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК і віце-прем`єр-міністр з європейської і міжнародної інтеграції України Григорій НЕМИРЯ.

З вітальним посланням до учасників саміту, зокрема, звернулися Президент України Віктор ЮЩЕНКО і президент Франції Ніколя САРКОЗІ.

Саміт проходив 10-12 липня в Ялті, в Лівадійському палаці.

Довідка УНІАН. «Ялтинська європейська стратегія» - незалежна міжнародна організація, яка об`єднує відомих політиків, бізнесменів, громадських діячів з метою реформування України і сприяння її вступу до Європейського Союзу. Організація заснована українським бізнесменом Віктором ПІНЧУКОМ.