На півдні побільшало патрулів ДАІ

Міністерство внутрішніх справ України на літній період збільшує кількість патрулів ДАІ на автошляхах у південному напрямку з метою посилення безпеки дорожнього руху.

Як передає кореспондент УНІАН, про повідомив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

«Кількість працівників дорожньо-патрульної служби має бути збільшена, особливо у літній сезон, коли масово українці їдуть на південь України. З огляду на це ми прийняли рішення про доукомплектацію працівників дорожньо-патрульної служби працівниками інших підрозділів», - сказав міністр.

Він пояснив, що, наприклад, у складі патруля разом зі співробітниками ДАІ буде або співробітник «Беркуту», або військовослужбовець внутрішніх військ.

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що у кожному регіоні служба внутрішньої безпеки МВС контролюватиме ситуацію на дорогах з метою унеможливлення вимагання хабарів та інших зловживань з боку співробітників ДАІ.

«Сподіваюсь, що працівники ДАІ мене почули і будуть жити на одну зарплату. Ми будемо забезпечувати і безпеку громадян, і їхню безпеку від ймовірного хабарництва», - зазначив міністр, пояснивши при цьому, що йдеться “не про кількість хабарників, а про те, щоб нас почули підлеглі, і в момент, коли ми удвічі збільшимо патрулі на дорогах до моря, щоб не збільшились вдвічі побори на дорогах”.

Ю.ЛУЦЕНКО висловив переконання у тому, що стаціонарні пости ДАІ збільшувати не треба, однак вони мають «знайти свою нову функцію по допомозі водіям, а не по тотальному контролю, як це відбувалося раніше, що фактично не впливало на дисципліну дорожнього руху».