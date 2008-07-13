В ДТП у Криму загинуло загинуло подружжя
13:39, 13 липня 2008Крым
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ВАЗ врізався в Audi, а той - в DAF
У Криму в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє людей.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в автономії, аварія сталася напередодні ввечері на трасі Армянск-Сімферополь.
Автомобіль ВАЗ врізався в Audi. Після цього іномарку відкинуло на зустрічну смугу, де машина зіткнулася зі спиртовозом DAF.
Водій «Ауді», 1957 року народження, та його дружина, 1955 року народження, загинули на місці аварії.
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