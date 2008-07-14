Кращого курортника виберуть в Євпаторії

15 липня в Євпаторії пройде міжнародний фестиваль-конкурс «Кращий курортник сезону 2008».

Фестиваль є центральною подією свята «Міжнародний день курортника», який проводиться в Євпаторії в розпал курортного сезону вже третій рік поспіль.

Позмагатися за «звання» кращого курортника-2008 зможе будь-хто з відпочивальників. Курортникам необхідно показати таланти й почуття гумору в номінаціях: «Губить людей не пиво, губить людей...», «В здоровому тілі - здоровий дух», «Хорошої людини має бути багато», «Вся справа в капелюсі», «Я на сонечку лежу», «Народні таланти».

Переможців фестивалю-конкурсу чекає гран-прі – путівка на двох в одну із оздоровниць Євпаторії на курортний сезон 2009 року.

Крім того, організатор «курортного свята» - міський Центр дозвілля - підготував для гостей і жителів Євпаторії насичену шоу-програму: вони зможуть взяти участь в іграх, розиграшах від владики морів і океанів Нептуна, подивитися виступи євпаторійських ходулістів, виставу Театру живих скульптур, а також вогняне шоу театру «Вольфрам».