«Міс Всесвіту-2008» стала представниця Венесуели (фото)

Переможницею конкурсу краси "Міс Всесвіт 2008" стала представниця Венесуели 22-річна Дайяна Мендоса, передає Associated Press.

До фіналу конкурсу пройшли дівчата з Росії (Віра Красова), Колумбії (Тайлана Варгас), Мексики (Еліза Нахера) і Домініканської республіки (Маріанна Крус Гонсалес).

Конкурс "Міс Всесвіт" ("Miss Universe"), одним із засновників якого є американський мільярдер Доналд Трамп, в 2008 році проходив в курортному місті Ньячанг у В`єтнамі.

У конкурсі брали участь 80 дівчат, з яких відібрали спочатку 15, потім 10, потім 5.

Україну на конкурсі представляла Елеонора Масалаб. Вона не увійшла до десятки найкращих конкурсанток. Півфінальна десятка: міс Косово, міс Австралія, міс Іспанія, міс Мексика, міс Колумбію, міс США, міс Домініка, міс Росія, міс Італія, міс Венесуела.

Фото АР