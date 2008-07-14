«Міс Всесвіту-2008» стала представниця Венесуели (фото)

09:00, 14 липня 2008
Крым
0

Українка не увійшла до десятки найкращих

Переможницею конкурсу краси "Міс Всесвіт 2008" стала представниця Венесуели 22-річна Дайяна Мендоса, передає Associated Press.

До фіналу конкурсу пройшли дівчата з Росії (Віра Красова), Колумбії (Тайлана Варгас), Мексики (Еліза Нахера) і Домініканської республіки (Маріанна Крус Гонсалес).

Конкурс "Міс Всесвіт" ("Miss Universe"), одним із засновників якого є американський мільярдер Доналд Трамп, в 2008 році проходив в курортному місті Ньячанг у В`єтнамі.

У  конкурсі брали участь 80 дівчат, з яких відібрали спочатку 15, потім 10, потім 5.

Україну на конкурсі представляла Елеонора Масалаб. Вона не увійшла до десятки найкращих конкурсанток. Півфінальна десятка: міс Косово, міс Австралія, міс Іспанія, міс Мексика, міс Колумбію, міс США, міс Домініка, міс Росія, міс Італія, міс Венесуела.

Фото АР

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter