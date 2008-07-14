Сьогодні розпочинаються військово-морські навчання «Сі Бриз-2008»

Сьогодні, 14 липня, в Одесі відбудеться церемонія відкриття двостороннього українсько-американського військово-морського навчання із запрошенням інших країн “Сі Бриз - 2008”.

Як повідомляє Управління прес-служби Міністерства оборони, головною метою цьогорічних маневрів “Сі Бриз-2008”, що проходитимуть на теренах Одеської і Миколаївської областей та АР Крим, визначено відпрацювання за стандартами НАТО дій багатонаціональних штабів і сил під час планування та проведення миротворчої операції.

Керівництво навчанням “Сі Бриз - 2008” здійснюватимуть: з української сторони - перший заступник командувача Військово-Морських Сил ЗС України віце-адмірал Віктор МАКСИМОВ, з американської – контр-адмірал ВМС США Джон МУР.

У навчанні візьмуть участь військовослужбовці з 17 країн світу. Зокрема, Австрії, Азербайджану, Бельгії, Великої Британії, Вірменії, Греції, Грузії, Данії, Канади, Латвії, Македонії, Румунії, США, Туреччини, України, Франції та ФРН.

Цьогорічні маневри “Сі Бриз-2008”, які традиційно проводяться в дусі програми НАТО “Партнерство заради миру”, триватимуть по 28 липня.