Махінатор двічі продав 8 ділянок на ПБК і отримав 8 років з конфіскацією

Уродженця Херсонської області, який упродовж декількох років здійснював махінації із земельними ділянками в Криму, засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це УНІАН повідомили в прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму.

Як з`ясували податківці, чоловік здійснив махінацію з ділянками, розташованими на землях Массандрівської сільради (Велика Ялта). Він продав 8 земельних ділянок, а через рік, підроблюючи документи, ще раз продав ці самі ділянки за 2 млн. грн. За одержані злочинним шляхом гроші шахрай придбав дорогий автомобіль і квартиру.

За матеріалами податківців прокуратурою Ялта було порушено кримінальну справу за ч.3 ст.209 КК України (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).

Ялтинський міський суд засудив махінатора до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.