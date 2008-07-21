В поромну переправу Керч-Поті/Батумі інвестовано 8,4 млн. грн.

В проект поромної переправи "Керч-Поті/Батумі" інвестовано біля 8,4 млн. грн.

Як повідомляє прес-служба Мінтрансу України, на території Керченського морського торгового порту здійснено ряд робіт для забезпечення роботи залізнично-поромного сполучення за маршрутом “Керч-Поті/Батумі”. Зокрема, реконструйовано причальну лінію та під’їзні залізничні колії, розширено складські площі причалу №3.

Підготовка до запуску поромного сполучення здійснюється внаслідок домовленостей, досягнутих під час робочого візиту Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Грузії, нагадує МТЗУ.

На даний час, Укрморрічфлотом разом з Мінтрансзв’язку, Держмитслужбою та Адміністраціею Держприкордонслужби розробляється технологічна схема для вищезгаданого поромного сполучення з урахуванням інфраструктури Керченського МТП.

Державним департаментом морського і річкового транспорту, в межах компетенції, також розглядається можливість продовження маршруту поромних перевезень “Керч-Поті/Батумі” до портів Туреччини із залученням Одеського та Іллічівського МТП, а також вживаються заходи щодо спрощення процедури контролю і оформлення пропуску вантажів і транспортних засобів контейнерних, автомобільно-паромних та залізнично-поромних перевезень.