Україна виконуватиме угоду про ЧФ РФ попри дискомфорт, - Ющенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Україна виконуватиме угоду, якою передбачено перебування Чорноморського флоту РФ на її території до 2017 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Києві на спільній прес-конференції з Президентом Румунії Трояном БЕСЕСКУ, який перебуває в Україні з робочим візитом.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що не підтримуватиме жодних спекуляцій навколо термінів та умов перебування Чорноморського флоту Росії на території України.

«Україна взяла зобов’язання про те, що на її території до 2017 року буде перебувати Чорноморський флот РФ», - сказав Президент.

За словами В.ЮЩЕНКА, за будь-яких умов не можна ставити під питання виконання угоди про тимчасове перебування Чорноморського флоту РФ, який би дискомфорт не привносила ця ситуація, у тому числі й те, що ЧФ Росії брав участь у конфлікті на Кавказі.

Водночас В.ЮЩЕНКО заявив про необхідність вирішувати проблемні питання, у тому числі стосовно використання землі, активів, радіочастот. Він висловив сподівання, що російська сторона після подій у Грузії відгукнеться на ініціативу України щодо вирішення проблемних питань по Чорноморському флоту на базі підкомісій Українсько-російської міждержавної комісії під головуванням двох президентів.

«Я сподіваюсь, що російська сторона відгукнеться і сяде за стіл переговорів з даних питань, і ми як партнери, як сусіди, стратегічні партнери це непросте питання, у багатьох випадках навіть незручне (вирішимо – УНІАН). Але якщо ми чесно ставимось до наших відносин, якщо ми свято ставимось до незалежності, я переконаний, що дві сторони повинні знайти мужність і сформувати переговорний процес з цих надзвичайно чутливих питань», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що не хотів би спекуляцій у цьому питанні як з боку українських, так і з боку російських політиків.

«Нам потрібно чесно дивитись в очі один одному і дбати про нашу територіальну цілісність і національну незалежність. Національна безпекова політика на чесному слові не будується. У нас повинні бути більш суттєві аргументи, які дають відповідь на нашу цілісність, незалежність, суверенітет не на рік, не на п’ять, а на віки», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Президент закликав український політикум не ігнорувати національні інтереси, спекулюючи на цьому питанні. «Це недостойна позиція, незалежно від того, належить вона представникам влади чи вона належить представникам опозиції. Ми повинні перш за все дбати про Україну», - підкреслив він.