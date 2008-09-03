Розгалужений «конвертаційний» центр ліквідували в Криму

Кримські податківці в рамках проведення операції «Курорт-2008» припинили діяльність розгалуженого «конвертаційного» центру, створеного на базі низки підприємств Києва й міст АР Крим.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, організатором незаконної діяльності був 27-річний житель Керчі, а його клієнтами - різні фірми Криму та України, що перераховували на рахунки підприємств «центру з переведення у готівку» безготівкові кошти. «Потім безготівкові кошти перетворювалися на готівку й передавався клієнтам за відрахуванням певних відсотків за послуги з конвертації, що йшли в кишеню заповзятливого керчанина, або здійснювався подальший транзит грошей, також із утриманням відсотків за послуги», - повідомили в податковій. За весь час роботи центру «пройшло» близько 10 млн. грн.

У рамках порушеної кримінальної справи, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України за фактом фіктивного підприємництва, що завдало державі матеріальних збитків у особливо великих розмірах, співробітниками податкової міліції проведено низку обшуків у офісах фірм, що входять до «конвертаційного» центру. Податківці вилучили комп`ютерну техніку, бухгалтерські документи, мисливську й газову зброю, вироби із золота, валюту.

На даний час затримані й знаходяться в ізоляторі тимчасового утримання двоє організаторів незаконної діяльності з конвертації грошових коштів. Також проводяться заходи, спрямовані на встановлення всіх учасників «конвертаційного» центру, проведення перевірок фірм, що входять до його складу, клієнтів «центру», встановлення майна й коштів для погашення збитків, завданих державі.