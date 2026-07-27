Samsung готує найбільше оновлення Galaxy за всю історію: що відомо

Компанія має намір перейти на стратегію "4+4", випускаючи по чотири преміум-смартфони у першій та другій половині року.

Samsung готує масштабне розширення своєї флагманської серії у 2027 році. За даними ETNews, компаныя має намір перейти на стратегію "4+4", випускаючи по чотири преміальні смартфони у першій та другій половині року.

На початку 2027 року дебютує сімейство Galaxy S27, яке вперше складатиметься одразу з чотирьох моделей: Galaxy S27, Galaxy S27+, Galaxy S27 Ultra та абсолютно нового Galaxy S27 Pro. Останній займе проміжне місце між Plus і Ultra та запропонує частину функціоналу топової моделі.

У другій половині року Samsung, як повідомляється, представить ще чотири складнаі смартфони. Окрім Galaxy Z Flip9 та Galaxy Z Fold 9, компанія готує Galaxy Z Fold 9 Ultra, а також друге покоління свого смартфона з потрійним згином – Galaxy Z TriFold 2.

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За інформацією ЗМІ, Galaxy TriFold 2 все ж перебуває на стадії розробки, незважаючи на чутки про можливе скасування проєкту. Ба більше, пристрій має вийти одночасно з серією Fold9, що свідчить про намір Samsung зробити трискладний смартфон повноцінною частиною свого асортименту, а не експериментальною моделлю.

Така стратегія дозволить Samsung проводити два великі запуски флагманів щороку: взимку – класичні смартфони лінійки Galaxy S, а влітку – складані пристрої. На думку аналітиків, це дозволить Samsung підтримувати високий інтерес до своїх преміальних моделей протягом усього року.

Презентація лінійки Galaxy S27 очікується в січні 2027 року. Тим часом у вересні має вийти Galaxy S26 FE, який запропонує флагманські характеристики за доступною ціною.

Bloomberg пише, що Apple представить одразу шість нових iPhone у 2027 році. Очікуються базовий iPhone 18, друге покоління тонкого Air та спеціальний iPhone до 20-річчя бренду.

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