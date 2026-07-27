Коментувати зарано: Пєсков про можливість 'повітряного перемир’я'

Пєсков зазначив, що реакція Росії на будь-яку нову мирну ініціативу залежатиме від того, чи відповідає вона інтересам Москви.

У Росії вважають, що поки зарано коментувати інформацію про те, що Сполучені Штати Америки та Україна обговорюють можливе припинення повітряних атак у рамках зусиль щодо припинення війни.

Про це заявив у неділю речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомило агентство Reuters.

"Ми не знаємо, наскільки достовірними є ці повідомлення і звідки вони походять. Це газетні повідомлення і нічого більше. Тому коментувати їх на цьому етапі зарано", – сказав він.

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Пєсков зазначив, що реакція Росії на нові ініціативи залежатиме від того, чи відповідають вони інтересам Кремля:

"Ми чули заяви про те, що можуть бути можливі нові формули. Нам ще потрібно дізнатися про них більше. І з часом, ймовірно, будуть запропоновані деякі формули чи пропозиції. Те, що станеться далі, залежатиме від того, наскільки вони відповідають нашим інтересам".

Припинення повітряних атак – що відомо

Як повідомляв УНІАН, Reuters з посиланням на неназваного українського чиновника написало, що Україна та США обговорили пропозицію щодо припинення повітряних ударів, яку планується представити Росії в рамках нової спроби відновити мирні переговори.

За словами співрозмовника агентства, Україна раніше зверталася до російського диктатора Володимира Путіна з пропозиціями щодо припинення вогню, які були відхилені. Тепер же деякі чиновники вважають, що тиск на російську економіку, який посилюють українські удари дронами та ракетами, може пом’якшити позицію Путіна.

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