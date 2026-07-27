Вартість дизелю та бензину в Україні різко підскочила: які зараз ціни на АЗС

Вартість пального на українських заправках б’є рекорди.

Ціни на дизельне пальне в Україні за вихідні зросли на 2,95 грн (+3,5%) - до середньої позначки в 88,18 гривні за літр. Таким чином, дизель наблизився до історичного рекорду в 91,4 грн за літр, зафіксованого 15 квітня цього року, свідчить статистика на порталі Мінфін.

За умов збереження поточної динаміки зростання, дизель оновить історичний максимум ще до кінця звітного тижня.

Водночас бензин подолав рекордні позначки ще на початку минулого тижня і тепер щодня оновлює максимуми, хоча темпи його зростання наразі уповільнилися. Так, бензин А-95 преміум додав за вихідні 0,45 грн (+0,5%) - до 84,18 грн за літр.

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Звичайний бензин А-95 здорожчав сильніше, в середньому додавши 0,83 грн (+1%), - до 80,91 грн за літр. Щодо бензину марки А-92, то в гривневому еквіваленті його ціна виросла найменше – на 0,43 грн (+0,6%) - до 77,64 грн за літр.

Ціна на авто­мобільний газ з п’ятниці, 24 липня, також зросла. Він здорожчав на 0,26 грн (+0,6%) і тепер коштує в середньому 41,53 грн за літр.

Ціни на пальне в Україні – останні новини

Паливний експерт Дмитро Льоушкін вважає, що українцям вже не варто чекати, коли ціни на АЗС опустяться до лютневого рівня, зафіксованого напередодні війни США проти Ірану. Підвищений попит на енергоносії, за його словами, триватиме до кінця року.

При цьому росіяни продовжують нищити українські АЗС. Так, по дорозі на Київ на відтинку між Харковом та Полтавою не залишилося жодної діючої заправки.

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