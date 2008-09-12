У Керчі - подвійне свято

12-13 вересня Керч відзначає своє 2608-річчя.

Як розповіли кореспонденту УНІАН у керченській мерії, крім Дня міста, Керч відзначає ще одне свято - 35-річчя присвоєння йому почесного звання «Місто-герой».

«Два дні місто буде великим концертним майданчиком, де кожен знайде собі видовище до душі. Я хочу, щоб кожен почувався іменинником, тому що доля міста – це наша з вами доля», - сказав у своєму зверненні до городян мер Керчі Олег ОСАДЧИЙ.

Святкові заходи почнуться сьогодні вдень з покладення квітів до Вічного вогню, потім пройдуть урочисті збори і святковий концерт, увечері 12 вересня на великих Мітрідатських сходах відбудеться театралізована вистава «На горі Мітрідат воскресають легенди і міфи...».

Основні розважальні заходи в рамках святкування Дня міста відбудуться 13 вересня. Так, пройде хода-парад, яхтова парусна регата, концерти і розважальні програми, змагання зі стрітболу, показові виступи зі східного єдиноборства тощо.

13 вересня атракціони Парку культури і відпочинку працюватимуть безплатно. Крім того, безплатно (13-14 вересня) можна буде здійснити морські прогулянки Керченською протокою на катері «Аргус».

Завершиться святкування Дня міста Керчі виставою «Часи міста» (за участю «зірок» естради) і феєрверком.