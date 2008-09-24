Гриценко: Крим розхитують ззовні

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що у Криму активно і досить відкрито діють сили, які зацікавлені у дестабілізації ситуації в Україні.

Про це він заявив кореспонденту УНІАН

На думку депутата, у Криму перетнулися інтереси України з іншими державами - і з Росією, і з Туреччиною. "У Криму активно і досить відкрито діють сили, зацікавлені у дестабілізації ситуації, і очевидно, що їх дії підтримуються ззовні. У цій ситуації мала б посилитися роль українських спецслужб, які повинні рішуче протидіяти будь-яким спробам дестабілізувати ситуацію. Але, на превеликий жаль, діяльність наших спецслужб надто політизована, депрофесіоналізована, звідти виметений кращий професійний склад, і зараз спецслужби більше переймаються переслідуванням опонентів Президента. Зараз не заяви потрібно робити", - говорить А.ГРИЦЕНКО.

"Крим потребує належної уваги з боку керівництва держави, це абсолютний факт. На жаль, дотепер не було докладено системних зусиль щодо розвитку Криму. Це також факт", - каже він.

"В Криму слід проводити щоденну системну роботу по підйому економіки і соціальної сфери, по реалізації програм розвитку автономії. Щоб люди, які живуть у Криму, відчували, що вони – громадяни української держави, і пишалися цим", - вважає голова Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони.