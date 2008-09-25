Політологи попереджають про загрозу затяжної політичної кризи

Політологи попереджають політиків про загрозу затяжної політичної кризи у разі розпуску парламенту і проведення дострокових виборів.

Таку думку сьогодні на прес-конференції в УНІАН висловили політологи Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ, Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ, Ігор ЖДАНОВ і Володимир ПОЛЯКОВ.

«Українська політика зараз стоїть перед надзвичайно складним викликом, який посилюється зовнішніми загрозами, і це є не стільки вибором між достроковими виборами чи формуванням нової або колишньої коаліції, скільки вибором наступного Президента і шляху, яким Україна йтиме під час наступних 5 років президентського терміну», - сказав Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ.

На його думку, навіть дострокові вибори не приведуть до зміни розстановки сил у парламенті, а переговори про створення коаліції знову вестимуть фракції БЮТ, Партії регіонів і «Нашої України». «Проведення дострокових виборів до парламенту трохи більше ніж за рік до президентських означатиме, що ситуація не тільки в парламенті, але й у державі, нагадуватиме хаос, оскільки вона буде неконтрольованою. А це, схоже, і є головною метою менеджерів з вулиці Банкової», - додав політолог.

У свою чергу. І.ЖДАНОВ висловив побоювання, що в результаті проведення дострокових виборів державі доведеться протягом півроку жити без головного фінансового документа. На його думку, це особливо небезпечно в умовах загальносвітової фінансової кризи.

За його словами, в суспільстві з початку 2008 року змінилася громадська орієнтація. «Зникає енергетичний запас помаранчевої революції, неефективно працює парламент, спостерігається перманентна політична криза. Все це призвело до того, що громадські настрої змінилися, і зараз громадська думка може підтримати будь-який формат коаліції. Зараз є можливість створити прагматичну, неідеологічну більшість у парламенті», - аргументував І.ЖДАНОВ переваги створення у парламенті коаліції у складі БЮТ і Партії регіонів.

У свою чергу, М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ додав, що у разі проведення дострокових виборів може виникнути вірогідність повторення таких випадків в історії України, коли в результаті нездатності «верхівки» управляти країною держава втрачала свою незалежність.

В.ПОЛЯКОВ також припустив, що у разі призначення дострокових виборів у період новорічних свят явка виборців на вибори може не досягти 50%, і тоді Центральна виборча комісія буде вимушена оголосити повторні вибори. У результаті, політична криза може затягнутися на півроку», - пояснив політолог.