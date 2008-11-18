60 будинків Севастополя залишаються без тепла

60 будинків Севастополя залишаються без опалювання. Причина в більшості випадків – несправність внутрішньобудинкових систем.

Про це повідомляє прес-служба Севастопольської міської державної адміністрації із посиланням на начальника Головного управління житлово-комунального господарства МДА Володимира ХИБУЧЕНКА.

За даними міськдержадміністрації, «практично всі школи і дитячі дошкільні установи опалюються».

«Тепла осінь дає нашим комунальникам шанс нормально увійти до опалювального сезону. Все-таки краще зараз, поки тепло, усунути всі аварії і несправності, коли ударять морози – буде пізно», - зазначив голова МДА Севастополя Сергій КУНІЦИН.