60 будинків Севастополя залишаються без тепла
11:10, 18 листопада 2008Крым
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Дані міськдержадміністрації
60 будинків Севастополя залишаються без опалювання. Причина в більшості випадків – несправність внутрішньобудинкових систем.
Про це повідомляє прес-служба Севастопольської міської державної адміністрації із посиланням на начальника Головного управління житлово-комунального господарства МДА Володимира ХИБУЧЕНКА.
За даними міськдержадміністрації, «практично всі школи і дитячі дошкільні установи опалюються».
«Тепла осінь дає нашим комунальникам шанс нормально увійти до опалювального сезону. Все-таки краще зараз, поки тепло, усунути всі аварії і несправності, коли ударять морози – буде пізно», - зазначив голова МДА Севастополя Сергій КУНІЦИН.
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